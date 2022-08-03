Чита, 3 августа, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В столице Забайкалья во время реализации четырех проектов комплексной застройки территорий к 2031 году запланировано построить 889 тысяч квадратных метров жилья и таким образом в четыре раза увеличить показатели ввода по сравнению с 2022-м, сообщает 3 августа пресс-служба правительства региона.

Жилье

«В проекты комплексного развития территорий вошли микрорайоны №7, «Хороший», «Солнечный город» и «Романовский». Для их реализации привлечены средства инвестиционного бюджетного кредита и федеральной программы стимулирования жилищного строительства. Финансирование направят на компенсацию затрат застройщиков по технологическому присоединению к коммунальным сетям. В двух микрорайонах планируется использовать технологию строительства быстровозводимых зданий», — рассказал замминистра краевого Минстроя Алдар Бальжиров.

Как сообщало ИА REGNUM, жилищный фонд Забайкальского края на конец 2021г. составил 23 131,3 тыс. кв. метров, из него государственный жилищный фонд — 926,7 тыс. кв. метров (4,0% всего объема), муниципальный — 2129,4 тыс. кв. метров (9,2%), частный жилищный фонд — 20 075,2 тыс. кв. метров (86,8%).

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