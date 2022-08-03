Переславль-Залесский, Ярославская область, 3 августа 2022, 10:03 — REGNUM В Переславле Ярославской области жители устроили нелегальную свалку отходов на землях сельхозназначения из-за отсутствия цивилизованной системы сбора мусора. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.
Свалка строительных и твёрдых коммунальных отходов на площади 0,16 га была обнаружена в июне. Земля находится в частной собственности, владельцу было направлено предостережение.
Как выяснилось, мусор местным жителям выбрасывать некуда. Контейнерные площадки в близлежащих деревнях отсутствуют. Россельхознадзор обратился в администрацию Переславля с предложением организовать нормальный сбор мусора.
В июле владелец земли убрал свалку, а также установил камеры видеонаблюдения. Сейчас свалка мусора на земельном участке, как сообщают в Россельхознадзоре, прекратилась.