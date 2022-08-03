Москва, , 10:03 — REGNUM Главный фактор, от которого в РФ зависит дальнейший рост цен на недвижимость, — это платежеспособный спрос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Динамика стоимости жилья будет определяться тремя факторами: динамика спроса на жилье, уровень инфляции и объемы вводимого жилья, — сказал Сафонов. — При этом все-таки главное — это платежеспособный спрос. Уровень одобрений ипотечных кредитов не может повлиять на динамику реальных доходов. Население перешло в режим экономии и будет откладывать дорогостоящие покупки в долг. Исключение может составить только Москва, где жилье покупается в качестве долгосрочных инвестиций, но опять-таки слишком большая конкуренция вторичного жилья и падение доходов от аренды будут тормозить покупки. Вывод один – рост цен на жилье во втором полугодии возможен только под влиянием инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ в июне 2022 года выдали 65,4 тысячи ипотечных кредитов.

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