Чебоксары, 3 августа, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Ещё одна водонапорная башня в Чувашии стала центром общественного внимания, на этот раз — в деревне Аранчеево Яльчикского района. По одним данным, она упала, по другим — демонтирована. Муниципальные власти заявляют, что водобашню «сняли для ремонтных работ», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Вода

Проблемы с водоснабжением из-за устаревшей башни возникли в деревне Аранчеево Большетаябинского поселения Яльчикского района. Ранее в социальных сетях и местной прессе сообщалось, что водобашня якобы упала, и население осталось без воды.

«Водобашня 1980 года постройки покрылась коррозией и пошатнулась в сторону, была опасность обрушения. По этой причине водобашню сняли для ремонтных работ», — говорится на сайте администрации сельского поселения.

Чиновники добавляют, что население в деревне Аранчеево обеспечивается водой напрямую через водопровод, обещая, что после ремонта «водобашня будет работать в обычном режиме». И опубликован график водоснабжения: три часа — утром, два часа — вечером.

По данным муниципальных властей, в населённом пункте насчитывается 167 домов, «из них пустующие — 52»:

«Основная часть населения для водоснабжения использует собственные скважины и колодцы, 31 хозяйство пользуется водой через централизованную водопроводную сеть».

Напомним, что на начало мая 2022 года в Чувашии по программе ремонта водонапорных башен и скважин не было законтрактовано почти 95% от объёма выделенных средств.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года в селе Батырево была демонтирована водонапорная башня, которая деформировалась и вызвала беспокойство у жителей. В апреле 2021 года в селе Караево Красноармейского района рухнула водонапорная башня, которая была установлена в 2020 году на средства бюджета республики в рамках капитального ремонта объектов водоснабжения.

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