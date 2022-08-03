Берлин, 3 августа, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер прокомментировал обвинения в свой адрес о слишком тесных контактах с Москвой и лично с президентом России Владимиром Путиным.

Ceska strana socialne demokraticka Герхард Шредер

«Действительно ли личное дистанцирование от Владимира Путина принесет кому-то пользу? — заявил Шрёдер в интервью изданию Stern. — Я принял определённые решения, и я их поддерживаю. И дал понять: возможно, я снова смогу быть полезным. Так почему я должен за это извиняться?»

При этом бывший канцлер подчеркнул, что не хочет отнимать работу по посредничеству между странами у кого-то из действующего состава правительства Германии, однако не считает, что должен прекращать переговоры, которые возможны и не грозят неприятностями.

По его словам, хорошей новостью является то, что Кремль готов к урегулированию украинского кризиса путём переговоров.