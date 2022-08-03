Иваново, 3 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Ивановской области двое адвокатов подозреваются в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, о возбуждении уголовного дела 3 августа сообщила пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Ивановской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Как полагает следствие, двое адвокатов занимались защитой доверительницы по обвинению её в получении взятки в составе организованной группы. Когда в отношении женщины был вынесен обвинительный приговор, её защитники предложили сыну фигурантки дела через них передать взятку в три миллиона рублей должностному лицу Ивановского областного суда за положительное решение вопроса об отмене приговора или смягчении наказания при рассмотрении дела в апелляционном порядке.

В июле 2022 года одна из адвокатов была задержана сотрудниками УФСБ России по Ивановской области при получении 3 млн рублей от сына доверительницы, который был задействован в оперативных мероприятиях. На данный момент обоим адвокатам предъявлено обвинение, они отправлены под домашний арест.