Москва, , 09:57 — REGNUM В Москве с 3 по 6 августа ожидается жара — столбик термометров может достигнуть отметки в +33 градуса. Об этом сообщает пресс-служа ГУ МЧС РФ по Москве.

Жара Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По информации синоптиков Росгидромета в дневные часы 3–6 августа в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30…+33°С», — говорится в сообщении пресс-службы.

В МЧС посоветовали москвичам и гостям столицы в эти дни избегать перегрева на солнце, использовать головные уборы и пить больше воды.