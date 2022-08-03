Ростов-на-Дону, 3 августа 2022, 09:56 — REGNUM Ещё на неделю продлён режим ограничения полётов в международный аэропорт Ростова-на-Дону. Воздушная гавань «Платов» останется закрытой до 11 августа.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 11 августа 2022 года 03:45 по московскому времени», — следует из сообщения Росавиации.
ИА REGNUM напоминает, что в целях безопасности пассажиров и экипажей гражданских воздушных судов международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) приостановил свою работу 24 февраля. Сокращать сотрудников воздушной гавани не планируется.
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