Екатеринбург, 3 августа, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местный житель напал с ножом на водителя такси. Об этом пишут местные СМИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

Преступление было совершено на улице Прибалтийской. Пострадавшим оказался гражданин 1989 года рождения. У него диагностировали проникающее ранение живота, пишет Накануне. Ru.

Под подозрение попал ранее несудимый 25-летний гражданин. Он признал вину и пояснил, что совершил преступление из-за несогласия с условиями поездки. Он ранил мужчину ножом в живот и скрылся. Теперь ему грозит до десяти лет колонии.