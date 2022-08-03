Рыбинск, Ярославская область,
3 августа 2022, 10:11 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области прошла закладка второго скоростного пассажирского катамарана HSC150B. Об этом сообщил зампред правительства региона Максим Авдеев.
Детали будущего катамарана
t. me/maavdeev
«Эти катамараны будут уникальными, это первый опыт строительства таких судов в нашей стране. Пассажирское судно катамаранного типа предназначено для скоростных перевозок на магистральных речных и озерных линиях и способно перевозить до 150 человек. Малая осадка существенно расширяет географию перевозок и позволяет осуществлять безопасную посадку и высадку пассажиров на необорудованный берег», — рассказал чиновник в личном телеграм-канале
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Первое такое судно было заложено на заводе 13 мая 2022 года. Новый корабль будет работать на Байкале.
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