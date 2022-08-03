Пекин, 3 августа, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Китай предупредил работающие в Азии авиакомпании о необходимости избегать полётов в районе Тайваня, где проводятся военные учения. Об этом 3 августа сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«Пекин предупредил авиакомпании, работающие в Азии, что необходимо избегать полётов вокруг Тайваня, где проводятся военные учения в ответ на приезд на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси», — говорится в сообщении.

Отмечается, что шесть областей воздушного пространства обозначены как опасные зоны. Ограничения на полеты действуют с 12:00 (7:00 мск) 4 августа до 12:00 (7:00 мск) 7 августа.

Напомним, Пелоси прилетела на Тайвань вечером 2 августа, а утром 3 августа провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.