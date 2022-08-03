Владивосток, , 09:55 — REGNUM В Приморье признали пригодными для купания 38 мест в девяти муниципалитетах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

На пляже Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж Элем Климов. 1964. СССР

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Приемка новых мест отдыха у воды продолжается.

Пляжи проверяет специальная комиссии из представителей Роспотребнадзора, МЧС, полиции и муниципалитетов.

По заключение проверяющих, зоны отдыха соответствуют требованиям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, проверить безопасность зон отдыха около водоемов в связи с рядом трагических происшествий поручил чиновникам глава Самарской области Дмитрий Азаров.