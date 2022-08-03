Владивосток, 3 августа, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Приморье признали пригодными для купания 38 мест в девяти муниципалитетах. Приемка новых мест отдыха у воды продолжается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж Элем Климов. 1964. СССР На пляже

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Пляжи проверяет специальная комиссии из представителей Роспотребнадзора, МЧС, полиции и муниципалитетов.

По заключению проверяющих, зоны отдыха соответствуют требованиям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, проверить безопасность зон отдыха около водоемов в связи с рядом трагических происшествий поручил чиновникам глава Самарской областиДмитрий Азаров.