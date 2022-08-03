Москва, , 09:55 — REGNUM В Московском метрополитене появятся траволаторы — это движущаяся бесступенчатая дорожка, позволяющая ускорить передвижение пешеходов, сообщается на портале мэра столицы.

Метро Москвы Александра Просвирникова © ИА REGNUM

Первые траволаторы установят в подземном переходе будущей станции метро «Суворовская». Второй вестибюль «Суворовской», будет соединен со станцией длинным 350-метровым подземным переходом.

В длинном подземном переходе установят три блока по четыре горизонтальных траволатора. Это существенно сократит время передвижения и выхода в город, а также позволит перевозить тяжелый багаж. С помощью траволаторов пассажиры смогут комфортно преодолеть весь переход всего за шесть минут.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года на всех станциях московского метрополитена появятся индукционные петли для пассажиров с нарушением слуха.

Читайте также: Все станции метро Москвы оборудуют для пассажиров с нарушением слуха