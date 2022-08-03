Вашингтон, 3 августа, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Вашингтон оставляет за собой право в случае необходимости проводить антитеррористические операции в Афганистане. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Он отметил, что в Афганистане всё ещё есть боевики «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хоть и, по словам Кирби, «это число не очень велико».

«Если мы вновь усмотрим угрозу Америке с их стороны или любой другой террористической группировки, президент [США Джо Байден] оставит за собой право снова предпринять этот шаг», — подчеркнул он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в Афганистане был ликвидирован лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айман аз-Завахири. Организатором контртеррористической операции выступило ЦРУ, она прошла успешно, жертв среди мирного населения удалось избежать.

Как заявил президент США Джо Байден, аз-Завахири «оставил за собой шлейф убийств и насилия в отношении американских граждан». А теперь, по его словам, «справедливость восторжествовала, и этот лидер террористов больше не существует».