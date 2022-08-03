Таллин, , 09:54 — REGNUM Начиная с сентября, крупнейший энергетический концерн страны ГАО «Эстонская энергия» (Eesti Energia) будет автоматически переводить всех клиентов биржевого пакета электроэнергии на почасовую оплату.

Электричество Nastol.com.ua

Как сообщает эстонский портал Postimees, в мае 2022 года тысячи потребителей выяснили, что стоимость электроэнергии для клиентов с биржевым пакетом рассчитывается по среднесуточным показателям, а не по часовым.

Поэтому люди, которые пытались потреблять электричество в то время, когда цены наиболее низкие, не получали никакой пользы. Однако, по словам энергетической компании, они могли самостоятельно изменить свой пакет электроэнергии на почасовую оплату.

Теперь это изменение будет сделано автоматически для клиентов, об этом их заранее уведомят письмом.