Новосибирск, , 09:54 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принёс извинения матери погибшего во время спецоперации ефрейтора Камиля Хабибназарова, которой отказали в установке мемориальной доски на фасаде школы. Локоть заявил, что доска будет установлена.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что 21-летний ефрейтор Камиль Хабибназаров погиб во время спецоперации. Его невозможно было опознать и матери пришлось делать тест ДНК. С Камилем Хабибназаровым простились 11 апреля. 30 мая его родителям вручили орден Мужества, которым Камиль был награжден посмертно. О нём уже сняли несколько документальных фильмов, а в школе, где он учился, предложили увековечить его память. Мать согласилась на мемориальную доску. Но когда на неё собрали деньги и изготовили, то в департаменте культуры, спорта и молодежной политики заявили, что «мемориальная доска устанавливается не менее чем через пять лет со дня смерти лица, память о котором предлагается увековечить».

«Приношу искренние извинения Вере Андреевне, матери ефрейтора Камиля Хабибназарова, его родным и близким за действия моих подчиненных, за бездушный и формальный подход при рассмотрении вопроса об установке мемориальной доски на фасаде школы №24, — написал мэр Анатолий Локоть. — Всегда считал и считаю, что наш долг вечно хранить память о подвиге воинов-сибиряков, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины! Камиль Хабибназаров пал смертью храбрых, самоотверженно защищая право жителей Донбасса на мирную жизнь. Лично вмешался в ситуацию — необходимые решения приняты, мемориальная доска будет установлена».

Отметим, что на спецоперацию Камиль Хабибназаров отправился после учебной части. Он подписал контракт.