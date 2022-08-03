Пекин, 3 августа, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Поведение спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси напоминает поведение «политического чумного божка», который своими действиями подрывает мир в Тайваньском проливе. Об этом 3 августа говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

«Во вторник вечером спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси украдкой приземлилась на китайском острове Тайвань, как вор, подорвав мину, которую она сама бросила в отношении ситуации в Тайваньском проливе и китайско-американских отношений», — говорится в публикации.

Также отмечается, что в результате глупых, безрассудных, опасных и провокационных действий ответственность за подрыв мира и стабильности в регионе ложится на Вашингтон и руководство тайваньской Демократической прогрессивной партии.

Кроме того, уточняется, что приезд Пелоси на Тайвань, помимо нарушения принципа «одного Китая» и положений трех совместных китайско-американских коммюнике, также нарушил резолюцию 2758 ООН.

«Подобно «политическому божку чумы», Пелоси не принесла региону никакой пользы, кроме рисков и напряженности на Тайване», — указывается в статье.

Помимо этого, авторы публикации обратили внимание на то, что ряд СМИ Тайваня сообщил, что Тайбэй пытался отозвать свое приглашение Пелоси, однако затем якобы был вынужден организовать прием делегации США.

Подчёркивается, что эта новость наглядно показывает невысокий уровень мышления и сомнительный менталитет руководства тайваньской Демократической прогрессивной партии и безапелляционное и эгоистичное отношение Пелоси к острову.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США доказывают миру свою безнаказанность с помощью поездки спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.