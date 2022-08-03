Москва, 3 августа, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Использование профильных каналов могло бы снять разногласия с США в киберсфере, считает российская сторона. В отличие от оппонентов, Москва отвечает на запросы, рассказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

По его словам, западные страны не приводят никаких доказательств, когда обвиняют Россию в кибератаках. Внутреннему потребителю в Северной Америке и Европе адресованы утверждения, что за всеми происшествиями в информационном пространстве стоит Россия.

«Функционеры западных стран отрабатывают политический номер. Им нужно найти виновного», — сказал Сыромолотов РИА Новости.

Он отметил также, что представители России категорически отвергли все обвинения на третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Российская делегация снова предложила урегулировать любые разногласия через установленные каналы взаимодействия компетентных ведомств. Россия исправно отвечает на такие запросы в отличие от своих оппонентов, сказал дипломат.

Читайте также: В МИД РФ рассказали о работе над договором по информационной безопасности