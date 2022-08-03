Москва, , 09:53 — REGNUM Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань показал, что Вашингтон не считается с мнением других стран. Об этом 3 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«США ни в грош не ставят никого из своих партнеров — будь то ближайшие союзники, стратегические, будь то партнеры, будь то страны, с которыми развиваются отношения на различных направлениях. Им все равно», — сказала Захарова в эфире радио Sputink.

Она добавила, что ради сиюминутной выгоды, «ради моментальной конъюнктуры, ради вот этого пресловутого пиара, внутреннего и внешнего, они готовы жертвовать всем, в том числе и остатками собственного реноме».

«Для чего сейчас потребовалась эта дикая акция? Этого требует политическая конъюнктура», — заключила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приехала в парламент Тайваня, где проведёт встречу с заместителем спикера тайваньского законодательного органа Цаем Цичаном и переговоры с представителями различных партий.

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