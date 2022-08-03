Москва, , 09:52 — REGNUM В Госдуме приветствовали разработку программы пятилетнего сопровождения выпускников детских домов и интернатов, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.

Правительство РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ближайшее время профильными министерствами будет разработана программа, направленная на сопровождение детей-сирот в течение пяти лет после того, как они покинут детский дом или интернат. В рамках этой программы ребята смогут получать квалифицированную помощь и консультации специалистов в решении различных вопросов», — отметила депутат Госдумы Тамара Фролова («Единая Россия»).

Начало взрослой самостоятельной жизни — непростое время для любого молодого человека, неопытность порождает ошибки, которые могут сказываться на всей последующей жизни, говорит депутат.

«На мой взгляд, программа последующего сопровождения сирот после выхода из детского дома или интерната крайне необходима. Она позволит на государственном уровне помогать ребятам адаптироваться к взрослой жизни, решая их различные проблемные вопросы», — сказала Фролова.

Читайте также: Госдума дала льготы на поступление в техникумы 13-и категориям граждан