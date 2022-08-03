Калуга, , 10:19 — REGNUM В Центральном федеральном округе сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии в июле было проведено более 86 тыс. проверочных мероприятий, в рамках которых за нарушение физическими и юридическими лицами законодательства в области оборота оружия изъяли более трёх тысяч единиц оружия и около 30 тысяч боеприпасов. Задержаны около 800 граждан, подозреваемых в совершении преступлений, а также 40 человек, находившихся в розыске. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника отделения управления Росгвардии по Калужской области, майора полиции Алексея Крохмалюка.

Пресс-служба управления Росгвардии по Калужской области

В Калуге сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии задержали мужчину, который угрожал представителям газовой службы применением оружия. Житель многоквартирного дома пытался воспрепятствовать «газовикам» проверить оборудование у него в квартире. Ранее в этой квартире произошло возгорание. В ходе происшествия пострадавших нет. Задержанный отказался от освидетельствования на состояние опьянения. Позже выяснилось, что у него в квартире находится еще три единицы оружия.

«Данный гражданин владел оружием на законных основаниях, но в связи с произошедшим у него оно изъято. Росгвардейцы передали злоумышленника следственно-оперативной группе. Возбуждено дело об административном правонарушении», — отметил Алексей Крохмалюк.

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