Тбилиси, , 18:29 — REGNUM Грузинские оппозиционеры подвергли резкой критике бесплатные столовые, предназначенные для социально незащищённых слоёв населения, сообщает 2 августа грузинский телеканал «TV Пирвели».

Благотворительная столовая Матрончик

По мнению оппозиции, бесплатные социальные столовые являются инструментом, с помощью которого чиновники и предприниматели, связанные с чиновниками и службой государственной безопасности, богатеют и погружаются в масштабную коррупцию.

Оппозиция утверждает, что рацион в этих столовых не выдерживает никакой критики, а пища является некачественной. Даже имеются сведения, что продукты, аналогичные тем, которыми кормят в столовых, поставляются на сельскохозяйственные фермы, где ими кормят свиней. Но, несмотря на это, в муниципалитетах стоят большие очереди из социально незащищённых граждан для того, чтобы записаться в такие столовые.

Напомним, что, согласно решению мэрии Тбилиси, сумма, выделяемая в день на одного человека в бесплатной столовой, составляет 1 лари 70 тетри ($0,62). Власти утверждают, что калорийность пищи рассчитывается специалистами.