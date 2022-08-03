Запорожье, Украина, , 09:55 — REGNUM В городе Токмаке Пологовского района Запорожской области 3 августа подняли флаг России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Пензенской области Олег Мельниченко.

Флаг России гордо реет в городе Токмак (Запорожье) t. me/omelnichenko

«С нашей помощью жители Пологовского района смогут быстрее вернуться к мирной жизни. Там, где поднят российский флаг, он никогда не сможет быть сброшен», — написал губернатор.

Российский флаг поднимут также в других населенных пунктах района, над которыми Пензенская область взяла шефство.

ИА REGNUM ранее передавало, в литературном музее города Пензы 3 августа откроется выставка рисунков детей из Донецкой Народной Республики. В экспозиции будут представлены около 40 работ.

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