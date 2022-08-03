Санкт-Петербург, , 09:53 — REGNUM Санкт-Петербург и Геленджик свяжет новый автобусный маршрут, первый рейс состоится 12 августа. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Автобусы Дмитрий Буянов © ИА REGNUM

Маршрут будет запущен по поручению вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова. Перевозки пассажиров будет осуществлять «Пассажиравтотранс». Теперь добраться до Чёрного моря из Петербурга можно двумя способами: на поезде и на автобусе.

Отправиться на курорт можно будет с 12 августа от автобусного вокзала на набережной Обводного канала. Решение о запуске автобусного движения между городами связано с ограничениями на авиаперелёты на юг России.

Рейс из Петербурга будет ночным, с отправлением по пятницам в 23:00. Вернуться обратно можно будет в понедельник в 16:00. Билеты уже доступны для покупки.

Отметим, что время в пути займёт чуть больше 38 часов. А билет на 12 августа обойдётся в 7085 рублей.