Нейпьидо, 3 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. США доказывают миру свою безнаказанность с помощью поездки спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

МИД России Сергей Лавров

По его мнению, американские власти умышленно создают раздражитель на ровном месте.

«То, что это отражает ту самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации, у меня сомнений не вызывает — это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу», — сказал Лавров в ходе визита в Мьянму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сама Нэнси Пелоси заявила, что «шумиха», связанная с её визитом в регион, обусловлена должностью спикера, которую она занимает. При этом ранее конгрессмены уже посещали Тайвань, обратила внимание она.