Екатеринбург, , 09:49 — REGNUM Бывший глава УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов может уехать в колонию на девять лет. Такое наказание запросили для него представители обвинения, пишут СМИ.

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По данным Накануне. Ru, прокурор настаивает на колонии строгого режима. Также он просит оштрафовать подсудимого на 20 млн рублей и лишить звания «генерал-майор».

Ещё двоих фигурантов дела прокурор предложил освободить от наказания. Слушания продолжатся 4 августа в Ленинском районном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, Трифонову вменяют незаконное хранение оружия и взяточничество. Сам он не признал вины.