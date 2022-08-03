Магас, 3 августа 2022, 09:48 — REGNUM В Ингушетии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали шесть человек. Во время транспортировки двоих пострадавших в больницу, они скончались, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Происшествие на автодороге «Назрань — Кантышево» произошло 2 августа в 19:22. Столкнулись два автомобиля — Hyundai и «Лада-114». В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства столкновения.
Подробностей ДТП на сайтах правоохранительных органов пока нет.