Магас, 3 августа, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Ингушетии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали шесть человек. Во время транспортировки двоих пострадавших в больницу, они скончались, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Происшествие на автодороге «Назрань — Кантышево» произошло 2 августа в 19:22. Столкнулись два автомобиля — Hyundai и «Лада-114». В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства столкновения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четверо человек, из них два человека скончались при доставлении в больницу. Детей среди пострадавших нет. Пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу города Назрань на попутном автотранспорте», — говорится в сообщении МЧС.

Подробностей ДТП на сайтах правоохранительных органов пока нет.