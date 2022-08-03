Янъян, Южная Корея, 3 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В одном из городов Южной Кореи ушел под землю мини-маркет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что инцидент произошел в уезде Янян провинции Канвондо (~155 км к востоку от Сеула) в 06:40 по местному времени. Площадь провала составила 12 метров в длину, 8 метров в ширину и 3 метра в глубину.

На момент инцидента в магазине находился продавец, к счастью, он не пострадал. Кроме того, были эвакуированы 60 жильцов общежитий, которые находятся рядом с местом обрушения.

Из-за повреждения водопровода и канализации, без водоснабжения остались пять близлежащих торговых центров.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за обвала земли на строительном объекте, расположенном поблизости и работы на котором начались в июне прошлого года.