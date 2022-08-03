Москва, 3 августа, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов для международного аэропорта «Воронеж» продлён до 03:45 мск 11 августа. Об этом сообщается на сайте Росавиации 3 августа.

Марина Каширская ИА REGNUM Аэропорт «Воронеж»

Помимо Воронежа, ограничения действуют для аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты России работают в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне ограничения полётов, которое действует с 24 февраля 2022 года, появилась информация о приостановке инвестором реализации проекта по строительству нового терминала воронежского аэропорта.