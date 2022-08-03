Москва, 3 августа, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Начать масштабную программу возрождения ДОСААФ предлагают депутаты фракции СРЗП в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.

Николай Иванов ИА REGNUM Скульптура «Парашютистка ДОСААФ». Станция метро «Площадь Революции»

«Наша партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» предлагает разработать и начать масштабную программу возрождения ДОСААФ, финансирование и полномочия которой надо увеличить. Эта организация должна охватить самые широкие массы молодежи, как это было в советские годы», — заявил лидер партии Сергей Миронов.

К этой работе важно привлечь ветеранов специальной военной операции — новую патриотическую элиту России, рассуждает он.

Кроме того, отметил парламентарий, следует увеличивать финансирование внеклассного образования — бесплатных кружков, секций, включая кружки авиамоделирования, которые в наши дни могут стать хорошей площадкой для моделирования беспилотников. В свою очередь, кружки «Юный техник» не только повысят интерес молодежи к точным наукам и технике, но и в перспективе создадут задел для кадрового обеспечения научно-исследовательских и конструкторских работ, указал Миронов.

«Наша фракция в Госдуме будет выходить с инициативой о выделении необходимых средств в бюджетах Минпросвещения, Минобрнауки, Минобороны и других ведомств на 2023−2025 годы», — пообещал Миронов.