Париж, 3 августа, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Франция вступает в тяжелую часть третьей волны жары, зарегистрированной с июня, когда температура воздуха может достигать 40°C, а засуха усиливается с каждым днем, сообщает 3 августа Le Parisien.

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«Среда будет самым жарким днем ​​​​в национальном масштабе», — предупреждает метеорологическая служба Франции Météo-France.

По данным метеорологической службы, которая поместила 26 департаментов в оранжевый уровень погодной опасности, предупреждение о сильной жаре 3 и 4 августа, когда максимальная температура часто будет выше или равна 35°C с пиками в 39 и 40°C на юго-западе.

Как сообщало ИА REGNUM, отдельным лицам, компаниям и сообществам во Франции предлагают ограничить потребление воды из-за засухи.