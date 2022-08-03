Москва, , 09:43 — REGNUM В Австралии сложились все предпосылки к возникновению дефицита газа и роста его цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал прогнозы о том, что Австралия может перенаправить свой СПГ, предназначенный для экспорта, на внутренний рынок.

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«Особенность газовой отрасли Австралии состоит в том, что три основных газодобывающих провинции страны не имеют между собой связи через газотранспортные системы, — сказал Сафонов. — Это приводит к тому, что энергодефицит в одной части страны трудно заместить за счёт двух других. А цены на внутреннем рынке могут из-за этого быть существенно выше экспортных цен. Рост экономики, снижение роли угольной генерации и личное потребление уже создавали в 2016 году подобную проблему. Значительная часть газодобычи достигается за счёт сланцевых разработок и использования добычи метана из угольных пластов. Таким образом, есть все предпосылки возникновения внутреннего дефицита газа и роста цен».

По его словам, у правительства Австралии нет существенных рычагов для давления на газодобывающие компании, и они продолжат исполнение долгосрочных контрактов.

«Главными потребителями австралийского газа является Япония и Китай. Перераспределение поставок возможно только за счёт роста добычи газа, но это не мгновенное решение», — подчеркнул Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралии предсказали «критическую нехватку» голубого топлива.

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