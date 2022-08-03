Салехард, , 09:42 — REGNUM На Ямале увеличены выплаты по социальному контракту, который заключается с малоимущими семьями и одинокими людьми. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

За чертой бедности

Размер поддержки на открытие и развитие бизнеса вырос с 250 до 350 тысяч рублей, личного подсобного хозяйства — со 100 до 200 тысяч рублей.

В 2022 году с ямальцами заключено порядка 250 соцконтрактов. За поддержкой могут обратиться граждане, чей среднедушевой доход за последние три месяца ниже прожиточного минимума, составляющего 19 832 рублей.