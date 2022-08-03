Москва, , 09:42 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба РФ согласовала цены на препарат от COVID-19 «Молнупиравир-Герофарм». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Согласованные цены на отечественный дженерик снижены более чем на 30% по сравнению с ранее зарегистрированными ценами на аналогичные воспроизведенные лекарственные препараты российского производства. Так, стоимость курса из 40 капсул в дозировке 200 мг составила 4 453 рубля», — говорится в сообщении пресс-службы.

Прежняя цена за курс составляла 5800 рублей. Таким образом, полагают в ведомстве, ценовая доступность препарата возрастёт.