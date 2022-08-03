Донецк, , 09:39 — REGNUM Вооружённые украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу населённый пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Уточняется, что обстрел Пантелеймоновки со стороны ВСУ был зафиксирован в 09:10 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кемеровской области дети беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и с Украины получили места в школах, детских садах, вузах и училищах.