Москва, 3 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. После приезда спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань дипломаты США буквально «забились в угол». Об этом сегодня, 3 августа, написала в своём канале в Telegram официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Это тот самый посол, который еще месяц назад на Глобальном форуме мира в Пекине в присутствии нашего посла Андрея Денисова обвинял Россию в нарушении всевозможных норм международного права и неуважении суверенитета других государств», — пояснила она.

«Посол США в ультимативном тоне требовал от Китая прекратить поддерживать «войну на Украине» и транслировать «российскую пропаганду». Теперь же Бернс стыдливо помалкивает, не зная, как оправдываться за наглую выходку спикера палаты представителей, способную подорвать региональную стабильность и безопасность», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 2 августа в МИД Китая был вызван американский посол Николас Бернс.

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