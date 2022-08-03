Москва, , 09:37 — REGNUM Отказаться от бюджетного финансирования Ельцин-центра предлагает замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Ярослав Нилов Duma.gov.ru

«В продолжение дискуссии предлагаю обратить внимание на параметры бюджета, который вот-вот будет внесён в Госдуму, и перераспределить средства, заложенные на содержание Ельцин-центра», — отметил Нилов в телеграм-канале.

Парламентарий предлагает направить эти деньги, например, на решение вопросов обеспечения жильём ветеранов боевых действий, инвалидов, детей-сирот. Очень кстати эти средства могли бы быть для повышения пособий ухаживающим за инвалидами I группы — сегодня это позорные 1,2 тыс. рублей, указал он.

«Социальная сфера всегда «голодна» до финансирования, и Ельцин-центр вполне мог бы с этим «помочь», — убежден Нилов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект федерального бюджета на 2023−2025 годы правительство России внесет осенью.

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