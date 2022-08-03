Ульяновск, 3 августа 2022, 09:37 — REGNUM В Ульяновской области рассмотрен план повышения доступности медицинской помощи жителям Базарносызганского и Барышского районов. Данный проект разработан для повышения качества жизни жителей, в том числе их социальной защиты, что является одной из задач программы модернизации первичного звена и нацпроекта «Здравоохранение». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам комиссии по вопросам модернизации деятельности организаций здравоохранения.
Заседание прошло под руководством председателя правительства Ульяновской области Владимира Разумкова, который подчеркнул, что «наиболее приоритетным в политике» региона остаётся вопрос развития здравоохранения.
Премьер-министр подчеркнул, что в рамках реорганизации закрытие структурных подразделений не планируется, а основной задачей медицинского центра станет повышение доступности первичной и специализированной помощи, а также лабораторной диагностики и других видов исследований.
По данным минздрава, в межрайонном медицинском центре получать помощь будут 43,8 тыс. человек, в том числе 36,2 тыс. жителей Барышского района и 7,6 тыс. жителей Базарносызганского района.
Отмечается, что объединение сделает медицинскую помощь более доступной и качественной, позволит повысить оснащённость оборудованием и снять кадровый дефицит, в том числе узких специалистов, обеспечить стабильную финансовую ситуацию и возможность дальнейшего развития. Напомним, это одна из важнейших задач программы модернизации первичного звена и нацпроекта «Здравоохранение».
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяновской области Олеся Колотик-Каменева подчёркивает, что в настоящее время ситуация с оказанием медицинской помощи в Базарносызганском районе является проблемной. Район входит в число лидеров по уровню смертности, в числе основных причин — дефицит узких специалистов, недостаточный уровень доступности лабораторных и диагностических исследований. Кроме того, в Базарносызганской районной больнице скопилась кредиторская задолженность.
По её словам, сейчас жители вынуждены ездить в областные медучреждения здравоохранения.
Также для обеспечения шаговой доступности будут организованы выезды медицинских специалистов из Барышской районной больницы в Базарносызганский район, что позволит выявлять группы пациентов с хроническими заболеваниями.
Есть проблемы в Базарном Сызгане и с диагностическими исследования — в частности, не доступен ряд эндоскопических исследований, в то время в Барышской районной больнице есть необходимое оборудование (томограф, маммограф, флюорографы).
Переоснащается первичное сердечно-сосудистое отделение. В 2022 году в Барышскую районную больницу будет закуплено дополнительное оборудование на 130 млн рублей. Также закуплено дополнительное лабораторное оборудование и при создании межрайонного центра пациент сможет сдать анализы в Базарносызганской районной больнице, а биоматериал доставят до Барыша, введя результаты в лабораторную медицинскую систему. Таким образом, пациент получит результат исследования на территории своего муниципалитета.
Ранее предложение об объединении учреждений здравоохранения поддержали региональные депутаты и члены общественной палаты. Перед принятием окончательного решения его обсудят с общественными организациями, жителями и коллективами медицинских организаций.
Как сообщало ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Демография»в Барышском районе Ульяновской области строится новый дом-интернат для старшего поколения. Техническая готовность объекта 38,7%, его планируется сдать в эксплуатацию в октябре 2023 года.