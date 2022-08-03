Ульяновск, , 09:37 — REGNUM В Ульяновской области рассмотрен план повышения доступности медицинской помощи жителям Базарносызганского и Барышского районов. Данный проект разработан для повышения качества жизни жителей, в том числе их социальной защиты, что является одной из задач программы модернизации первичного звена и нацпроекта «Здравоохранение». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам комиссии по вопросам модернизации деятельности организаций здравоохранения.

Ульяновская область Иван Шилов © ИА REGNUM

Заседание прошло под руководством председателя правительства Ульяновской области Владимира Разумкова, который подчеркнул, что «наиболее приоритетным в политике» региона остаётся вопрос развития здравоохранения.

«Целью всех проводимых мероприятий должно стать повышение доступности и качества оказываемой медицинской помощи. Министерством здравоохранения сформировано предложение о создании межрайонного медицинского центра на базе Барышской районной больницы с присоединением к нему Базарносызганской районной больницы», — отметил Владимир Разумков.

Премьер-министр подчеркнул, что в рамках реорганизации закрытие структурных подразделений не планируется, а основной задачей медицинского центра станет повышение доступности первичной и специализированной помощи, а также лабораторной диагностики и других видов исследований.

По данным минздрава, в межрайонном медицинском центре получать помощь будут 43,8 тыс. человек, в том числе 36,2 тыс. жителей Барышского района и 7,6 тыс. жителей Базарносызганского района.

Отмечается, что объединение сделает медицинскую помощь более доступной и качественной, позволит повысить оснащённость оборудованием и снять кадровый дефицит, в том числе узких специалистов, обеспечить стабильную финансовую ситуацию и возможность дальнейшего развития. Напомним, это одна из важнейших задач программы модернизации первичного звена и нацпроекта «Здравоохранение».

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяновской области Олеся Колотик-Каменева подчёркивает, что в настоящее время ситуация с оказанием медицинской помощи в Базарносызганском районе является проблемной. Район входит в число лидеров по уровню смертности, в числе основных причин — дефицит узких специалистов, недостаточный уровень доступности лабораторных и диагностических исследований. Кроме того, в Базарносызганской районной больнице скопилась кредиторская задолженность.

«При создании межрайонного центра с учётом увеличения прикреплённого населения мы сможем увеличить количество штатных единиц медицинского персонала, в первую очередь, узких специалистов, например, инфекциониста и травматолога», — прокомментировала Олеся Колотик-Каменева.

По её словам, сейчас жители вынуждены ездить в областные медучреждения здравоохранения.

Также для обеспечения шаговой доступности будут организованы выезды медицинских специалистов из Барышской районной больницы в Базарносызганский район, что позволит выявлять группы пациентов с хроническими заболеваниями.

Есть проблемы в Базарном Сызгане и с диагностическими исследования — в частности, не доступен ряд эндоскопических исследований, в то время в Барышской районной больнице есть необходимое оборудование (томограф, маммограф, флюорографы).

Переоснащается первичное сердечно-сосудистое отделение. В 2022 году в Барышскую районную больницу будет закуплено дополнительное оборудование на 130 млн рублей. Также закуплено дополнительное лабораторное оборудование и при создании межрайонного центра пациент сможет сдать анализы в Базарносызганской районной больнице, а биоматериал доставят до Барыша, введя результаты в лабораторную медицинскую систему. Таким образом, пациент получит результат исследования на территории своего муниципалитета.

«Мы уже более трёх лет принимаем пациентов из Базарного Сызгана как экстренно, так и планово по хирургическому и травматологическому профилю, предоставляя достаточный объем операций. Скорая будет работать на оба района, что также повысит оперативность помощи жителям», — уверен главный врач Александр Мурзаков.

Ранее предложение об объединении учреждений здравоохранения поддержали региональные депутаты и члены общественной палаты. Перед принятием окончательного решения его обсудят с общественными организациями, жителями и коллективами медицинских организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Демография»в Барышском районе Ульяновской области строится новый дом-интернат для старшего поколения. Техническая готовность объекта 38,7%, его планируется сдать в эксплуатацию в октябре 2023 года.