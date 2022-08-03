Ульяновск, 3 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Ульяновской области рассмотрен план повышения доступности медицинской помощи жителям Базарносызганского и Барышского районов. Данный проект разработан для повышения качества жизни жителей, в том числе их социальной защиты, что является одной из задач программы модернизации первичного звена и нацпроекта «Здравоохранение». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам комиссии по вопросам модернизации деятельности организаций здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Ульяновская область

Заседание прошло под руководством председателя правительства Ульяновской области Владимира Разумкова, который подчеркнул, что «наиболее приоритетным в политике» региона остаётся вопрос развития здравоохранения.

«Целью всех проводимых мероприятий должно стать повышение доступности и качества оказываемой медицинской помощи. Министерством здравоохранения сформировано предложение о создании межрайонного медицинского центра на базе Барышской районной больницы с присоединением к нему Базарносызганской районной больницы», — отметил Владимир Разумков.

Премьер-министр подчеркнул, что в рамках реорганизации закрытие структурных подразделений не планируется, а основной задачей медицинского центра станет повышение доступности первичной и специализированной помощи, а также лабораторной диагностики и других видов исследований.

По данным минздрава, в межрайонном медицинском центре получать помощь будут 43,8 тыс. человек, в том числе 36,2 тыс. жителей Барышского района и 7,6 тыс. жителей Базарносызганского района.

Отмечается, что объединение сделает медицинскую помощь более доступной и качественной, позволит повысить оснащённость оборудованием и снять кадровый дефицит, в том числе узких специалистов, обеспечить стабильную финансовую ситуацию и возможность дальнейшего развития. Напомним, это одна из важнейших задач программы модернизации первичного звена и нацпроекта «Здравоохранение».

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяновской области Олеся Колотик-Каменева подчёркивает, что в настоящее время ситуация с оказанием медицинской помощи в Базарносызганском районе является проблемной. Район входит в число лидеров по уровню смертности, в числе основных причин — дефицит узких специалистов, недостаточный уровень доступности лабораторных и диагностических исследований. Кроме того, в Базарносызганской районной больнице скопилась кредиторская задолженность.

«При создании межрайонного центра с учётом увеличения прикреплённого населения мы сможем увеличить количество штатных единиц медицинского персонала, в первую очередь, узких специалистов, например, инфекциониста и травматолога», — прокомментировала Олеся Колотик-Каменева.

По её словам, сейчас жители вынуждены ездить в областные медучреждения здравоохранения.

Также для обеспечения шаговой доступности будут организованы выезды медицинских специалистов из Барышской районной больницы в Базарносызганский район, что позволит выявлять группы пациентов с хроническими заболеваниями.

Есть проблемы в Базарном Сызгане и с диагностическими исследования — в частности, не доступен ряд эндоскопических исследований, в то время в Барышской районной больнице есть необходимое оборудование (томограф, маммограф, флюорографы).

Переоснащается первичное сердечно-сосудистое отделение. В 2022 году в Барышскую районную больницу будет закуплено дополнительное оборудование на 130 млн рублей. Также закуплено дополнительное лабораторное оборудование и при создании межрайонного центра пациент сможет сдать анализы в Базарносызганской районной больнице, а биоматериал доставят до Барыша, введя результаты в лабораторную медицинскую систему. Таким образом, пациент получит результат исследования на территории своего муниципалитета.

«Мы уже более трёх лет принимаем пациентов из Базарного Сызгана как экстренно, так и планово по хирургическому и травматологическому профилю, предоставляя достаточный объем операций. Скорая будет работать на оба района, что также повысит оперативность помощи жителям», — уверен главный врач Александр Мурзаков.

Ранее предложение об объединении учреждений здравоохранения поддержали региональные депутаты и члены общественной палаты. Перед принятием окончательного решения его обсудят с общественными организациями, жителями и коллективами медицинских организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Демография»в Барышском районе Ульяновской области строится новый дом-интернат для старшего поколения. Техническая готовность объекта 38,7%, его планируется сдать в эксплуатацию в октябре 2023 года.