Нью-Йорк, США, 3 августа, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Власти Китая обратились к авиакомпаниям, работающим в Азии, сообщает 3 августа американское агентство Bloomberg.

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По информации СМИ, Пекин предупредил авиаперевозчиков о необходимости избегать полётов в районе Тайваня, поскольку там проводятся военные учения. Уточняется, что официальные уведомления компании получили поздно вечером 2 августа. Ограничения действуют с 12:00 по местному времени (7:00 по московскому времени) 4 августа до 12:00 7 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай на фоне визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань начал военные учения возле острова.