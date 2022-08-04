Петропавловск-Камчатский, 4 августа, 2022, 07:32 — ИА Регнум. На Камчатке индивидуальный предприниматель Виктория Кротенко получила по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» грант от Ростуризма на создание кемпинга на берегу Начикинского озера. Свой проект она планировала реализовать полностью на собственные средства за девять лет, благодаря нацпроекту в полном объёме новый туристический объект начнёт работать уже в 2023 году.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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Уникальность нового кемпинга заключается в том, что он расположится на берегу нерестового озера, где обитает много медведей.

«Для туристов очень интересно наблюдать за нерестом красной рыбы и за медведями с безопасного расстояния», — рассказала Виктория Кротенко.

Планируется построить шесть модулей для круглогодичного размещения и один модуль для гостей. Кемпинг станет также спасательной базой для туристов, следующих по снегоходному маршруту на Банные источники — в случае сложных метеоусловий они смогут остановиться для обогрева.

Проектом предусмотрено, что модули не будут тесно связаны с землёй и гармонично впишутся в лесную среду, поэтому исключено изменение ландшафта.

«Я хочу посоветовать всем предпринимателям участвовать в грантах и конкурсах, для вас это хорошая возможность успешно и красиво развить инфраструктуру нашего края. Мы очень любим Камчатку и надеемся, что она будет процветать», — прокомментировала предприниматель.

Как сообщало ИА REGNUM, для туристов на Камчатке в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» создаются новые инфраструктурные объекты, которые делают регион более привлекательным, а отдых в крае комфортным и безопасным.