Нью-Йорк, США, , 09:35 — REGNUM Позиция России по вопросу применения ядерного оружия хорошо известна, и она не предполагает ядерного реагирования на Украине. Об этом в ходе выступления на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН заявил представитель российской делегации Александр Трофимов.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Российские доктринальные установки по данному вопросу хорошо известны и предельно ясны. Мы гипотетически допускаем ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения либо в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства», — пояснил дипломат.

При этом он подчеркнул, что «ни один из этих гипотетических сценариев не имеет отношение к ситуации на Украине».

«Хотели бы решительно отвергнуть прозвучавшие абсолютно беспочвенные, и оторванные от реальности, и неприемлемые спекуляции на счёт того, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, в частности на Украине», — добавил Трофимов.

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Он также не исключил, что «это делается специально — с целью нагнетания антироссийской истерии», пишут «Известия». По его словам, обвинения в адрес Москвы относительно ядерного оружия являются «нечистоплотной интерпретацией высказываний российского руководства». Между тем Россия исполняет обязательства в рамках Будапештского меморандума, в том числе насчёт неприменения ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайский военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что на фоне ситуации на Украине существует риск ядерной войны в Европе. По его словам, если военный кризис будет продолжаться и усиливаться, Европа будет насильно втянута в него, чего страны региона не желают. При этом, добавил эксперт, если конфликт затянется, это вызовет конфронтацию между Россией и НАТО, в таком случае это означало бы, что нельзя исключать ядерную войну в Европе.

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