Лос-Анджелес, США, 3 августа 2022, 09:35 — REGNUM Американская Академия кинематографических искусств и наук, ежегодно вручающая премию «Оскар», избрала своим новым президентом кинопродюсера Джанет Янг, сообщает The Hollywood Reporter.

Премия «Оскар»
Премия «Оскар»
Trkterra.ru

Янг, наиболее известная по таким фильмам, как «Народ против Ларри Флинта» и «Особо тяжкие преступления», стала четвертой женщиной во главе самой элитной организации кинематографистов Голливуда и первым президентом азиатского происхождения.

Члены академии ежегодно голосуют за победителей премии «Оскар», а недавно академия открыла новый музей кино в Лос-Анджелесе, который планировался несколько десятилетий.

В своем заявлении директор академии Билл Крамер особо отметил усилия Янг по «равенству, многообразию и инклюзивности».

«Я очень рад, что она берет на себя уважаемую роль президента академии, и с нетерпением жду тесной работы с ней», чтобы «вдохновлять следующее поколение кинематографистов», написал он.

В последние годы Академии пришлось столкнуться с многочисленными скандалами, включая обвинения в отсутствии расового разнообразия.

С тех пор академия удвоила число женщин и представителей меньшинств к 2020 году, значительно увеличив общее число членов.

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