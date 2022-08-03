Лос-Анджелес, США, , 09:35 — REGNUM Американская Академия кинематографических искусств и наук, ежегодно вручающая премию «Оскар», избрала своим новым президентом кинопродюсера Джанет Янг, сообщает The Hollywood Reporter.

Премия «Оскар» Trkterra.ru

Янг, наиболее известная по таким фильмам, как «Народ против Ларри Флинта» и «Особо тяжкие преступления», стала четвертой женщиной во главе самой элитной организации кинематографистов Голливуда и первым президентом азиатского происхождения.

Члены академии ежегодно голосуют за победителей премии «Оскар», а недавно академия открыла новый музей кино в Лос-Анджелесе, который планировался несколько десятилетий.

В своем заявлении директор академии Билл Крамер особо отметил усилия Янг по «равенству, многообразию и инклюзивности».

«Я очень рад, что она берет на себя уважаемую роль президента академии, и с нетерпением жду тесной работы с ней», чтобы «вдохновлять следующее поколение кинематографистов», написал он.

В последние годы Академии пришлось столкнуться с многочисленными скандалами, включая обвинения в отсутствии расового разнообразия.

С тех пор академия удвоила число женщин и представителей меньшинств к 2020 году, значительно увеличив общее число членов.

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