Лос-Анджелес, США, 3 августа 2022, 09:35 — REGNUM Американская Академия кинематографических искусств и наук, ежегодно вручающая премию «Оскар», избрала своим новым президентом кинопродюсера Джанет Янг, сообщает The Hollywood Reporter.
Янг, наиболее известная по таким фильмам, как «Народ против Ларри Флинта» и «Особо тяжкие преступления», стала четвертой женщиной во главе самой элитной организации кинематографистов Голливуда и первым президентом азиатского происхождения.
Члены академии ежегодно голосуют за победителей премии «Оскар», а недавно академия открыла новый музей кино в Лос-Анджелесе, который планировался несколько десятилетий.
В своем заявлении директор академии Билл Крамер особо отметил усилия Янг по «равенству, многообразию и инклюзивности».
«Я очень рад, что она берет на себя уважаемую роль президента академии, и с нетерпением жду тесной работы с ней», чтобы «вдохновлять следующее поколение кинематографистов», написал он.
В последние годы Академии пришлось столкнуться с многочисленными скандалами, включая обвинения в отсутствии расового разнообразия.
С тех пор академия удвоила число женщин и представителей меньшинств к 2020 году, значительно увеличив общее число членов.
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