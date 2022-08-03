Владивосток, 3 августа 2022, 09:35 — REGNUM Экипажи штурмовой авиации Восточного военного округа (ВВО) провели на полигоне «Новосельский» в Приморском крае учебные полёты на самолётах Су-25 «Грач» с практическим применением авиационных средств поражения по наземным целям. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.
Экипажи «Грачей», действовавшие как одиночно, так и в составе пар, при преодолении зоны ПВО выполнили сложные виды маневрирования, отработали боевое применение оружия на высотах от предельно малых до средних.
В полётах с практическими стрельбами было задействовано около 20 экипажей штурмовиков Су-25 «Грач».
Как сообщало ИА REGNUM, подводная лодка условного противника была отслежена в ходе учебных полётов экипажами противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ).
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