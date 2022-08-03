Владивосток, 3 августа, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Экипажи штурмовой авиации Восточного военного округа (ВВО) провели на полигоне «Новосельский» в Приморском крае учебные полёты на самолётах Су-25 «Грач» с практическим применением авиационных средств поражения по наземным целям. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России Су-25

пресс-служба ВВО «Лётчики в ходе полётов выполнили практические пуски неуправляемых реактивных снарядов, а также бомбометание по мишеням, имитирующим военную технику, укрытия и другие важные объекты условного противника».

Экипажи «Грачей», действовавшие как одиночно, так и в составе пар, при преодолении зоны ПВО выполнили сложные виды маневрирования, отработали боевое применение оружия на высотах от предельно малых до средних.

В полётах с практическими стрельбами было задействовано около 20 экипажей штурмовиков Су-25 «Грач».

Как сообщало ИА REGNUM, подводная лодка условного противника была отслежена в ходе учебных полётов экипажами противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ).

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