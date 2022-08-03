Воронеж, , 09:34 — REGNUM Администрация Воронежа столкнулась со сложностями при страховании новых автобусов, которые были приобретены для муниципального предприятия «Воронежпассажиртранс». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 3 августа.

Новые автобусы ждут выхода на маршруты Пресс-служба администрации Воронежа

Всего в 2022 году для Воронежа при поддержке облправительства было закуплено 63 новых низкопольных автобусов большой вместимости с климат-контролем. 19 июля автобусы официально передали «Воронежпассажиртрансу». В кратчайшие сроки была проведена техническая подготовка к выводу автобусов на линии.

Сейчас автобусы технически полностью готовы к выходу на линию, однако муниципальное предприятие столкнулось со сложностями при оформлении страховых полисов. Как уточнил замглавы управления транспорта администрации Воронежа Максим Захаров, 20 июля «Воронежпассажиртранс» направил необходимые документы в страховые компании.

«Здесь, на месте, компании готовы застраховать технику, однако, когда они отправляют данные на согласование в Москву, оттуда приходит отказ. К сожалению, с такой проблемой столкнулось не только муниципальное предприятие и не только в нашем городе. Она касается и частных перевозчиков, и коммунальной техники в ряде городов», — пояснил Захаров.

После двухнедельной работы удалось получить согласие на оформление страховых полисов от одной из компаний. До конца недели, как планируется, полисы будут получены, после чего будет завершено юридическое оформление в ГИБДД. Технику планируется ставить на учёт частями и по мере регистрации выпускать на маршруты.

Первые автобусы должны приступить к обслуживанию пассажиров в середине августа, уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, о получении новой партии автобусов с кондиционерами мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил в конце июня. Тогда в соцсетях воронежцы выражали сомнения в том, что новый транспорт выйдет на линию до конца жаркого периода.