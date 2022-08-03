Кемерово, , 09:36 — REGNUM В Кемеровской области дети беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины получили места в школах, детских садах, вузах и училищах. Об этом на запрос NGS42.ru сообщили в департаменте информационной политики региона.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Отмечается, что в Кузбасс с территорий, где проходит спецоперация, прибыли 74 ребёнка. Из них двое будут учиться в училище, 18 — зачислены в детские сады, 35 — в школы. Позже станет известно, сколько будут зачислены в вузы.

Власти уверили, что дети будут обеспечены литературой, а обучение планируется проводить по индивидуальному учебного плану.