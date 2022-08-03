Москва, 3 августа, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Инфляция в России в дальнейшем уже не зависит от денежно-кредитной политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).

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«Основной инфляционный скачок уже состоялся, — сказала Дмитриева. — Все, что могло быть связано с внешнеполитическими факторами, уже случилось. Инфляция в дальнейшем от денежно-кредитной политики уже не зависит и имеет характер «инфляции издержек». Возможен рост издержек, связанный с ростом стоимости логистики. Импортозамещение также может привести к росту издержек, поскольку российский производитель вынужден работать только на внутренний рынок, что существенно меньше объемов в мировом разделении труда».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитриева рассказала, ждет ли РФ дальнейшая просадка ВВП.